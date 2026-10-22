Lumis Arte, in collaborazione con il Comune di Valmadrera, è lieta di proporre la mostra Alone – Together, dedicata al dialogo artistico tra Beatrice Valessina (Lecco, 1997) ed Elisa Veronelli (Lecco, 1991). La mostra inaugurerà sabato 24 ottobre, alle 17.00, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli. L’esposizione segnerà l’inizio del progetto Alone, ideato da Lumis Arte e dal Comune di Valmadrera per fornire un riconoscimento istituzionale ad alcune artiste under 35 lecchesi e divulgare la loro ricerca creativa.

Le due artiste, amiche ed entrambe componenti del gruppo artistico Teste d’Idra, metteranno in scena un inedito dialogo, volutamente realizzato con mezzi espressivi differenti, al fine di esprimere la propria interiorità, i propri pensieri e dubbi più attuali attraverso il medium dell’Arte. Il tema base dell’esposizione sarà la “solitudine” vissuta da numerose artiste e, in generale, da molti giovani nel mondo attuale. La mostra evidenzierà come l’arte offra una via per esprimere questo sentimento molto “contemporaneo” e trasformarlo in creatività e dialogo.

L’esposizione sarà visitabile il martedì e il giovedì, dalle 17.00 alle 19.00, e il sabato, dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Aperture straordinarie, con la presenza delle artiste e/o dei curatori di Lumis Arte, domenica 25 ottobre e domenica 15 novembre, dalle 14.00 alle 17.00. Sabato 14 novembre, alle 15.00, sarà anche organizzata una pratica artistica condivisa, ideata e realizzata da Valessina e Veronelli e aperta ad artiste/i, creatrici e creatori, appassionate/i d’arte o di didattica, che ruoterà attorno ai temi trattati nella mostra.

Le tre tappe del progetto Alone porteranno avanti i temi trattati nella mostra Alone Together, aprendosi anche al dialogo con il vicino Orto Botanico “Riccardo Villa” di Valmadrera. Al rapporto tra solitudine, arte e Natura sarà dedicata la seconda tappa del progetto, intitolata Solitarie Nature. Fotografie e opere di Sara Invernizzi, Ludovica Marino, Laura Selvatici (inizio 2027). Il dialogo con l’Orto Botanico sboccerà definitivamente con la terza mostra del progetto, ideata dall’artista lecchese Alice Galli e realizzata in collaborazione con tre classi della scuola primaria Leopardi di Valmadrera, intitolata Diario dall’Orto. Ecosistema artistico di Alice Galli (maggio-giugno 2026).