MOSTRA ARTISTICA “OLTRE LA FORMA” DELL’ARTISTA MINOLA

Da Sabato 30 Maggio a Domenica 7 Giugno la Chiesa di Santa Marta di Varenna ospita la mostra di Roberta Minola dal titolo Oltre la Forma: un percorso di arte astratta ed emozione, dove colore, gesto e materia diventano espressione di energia interiore e libertà creativa.

La mostra è visibile da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 19.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00.

Le opere nascono dall’istinto e invitano lo spettatore ad andare oltre ciò che vede, per sentire ciò che vibra.

Roberta Minola, artista astrattista di Colico, trae ispirazione dalla musica, dalla natura e dal movimento emotivo, trasformando emozioni e percezioni interiori in un linguaggio visivo libero e istintivo.