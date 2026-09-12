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Mostra Bonsai e Workshop Dinamico

Sabato 19 e domenica 20 settembre, l’Antico Granaio di Villa Greppi, in via Monte Grappa 21 a Monticello Brianza, ospiterà la Mostra Bonsai organizzata da Brianza Bonsai.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00, in entrambe le giornate. L’ingresso è libero.

La mostra offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare una selezione di bonsai dei soci e di avvicinarsi alla cultura e alle tecniche di coltivazione di queste piante, espressione di equilibrio, pazienza e cura nel tempo.

Durante la manifestazione sarà inoltre attivo un servizio S.O.S. Bonsai: i visitatori potranno portare i propri bonsai per ricevere consigli e indicazioni su come mantenerli al meglio. Non perdete questa occasione.

Tra gli appuntamenti in programma, domenica 20 settembre alle 15.00 si terrà il Workshop Dinamico con il maestro Paolo Nastasi, occasione per osservare da vicino le tecniche di lavorazione e approfondire gli aspetti pratici dell’arte bonsai.

L’iniziativa si rivolge sia agli appassionati e ai coltivatori più esperti sia a chi desidera conoscere per la prima volta il mondo dei bonsai, in un contesto suggestivo come quello dell’Antico Granaio di Villa Greppi.

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