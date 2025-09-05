Sabato 6 settembre alle 18.00 verrà inaugurata a Palazzo delle Paure, a Lecco, la mostra Canottieri Lecco. 130 anni di storia e cultura dello sport sul nostro lago, promossa dalla società Canottieri Lecco, in collaborazione con il Comune di Lecco e la delegazione di Lecco del Fai, nel calendario delle mostre del Comune di Lecco e del Sistema Museale Urbano Lecchese.

La mostra, visitabile dal 7 al 21 settembre, celebra i 130 anni della fondazione della società e i cinquant’anni della nascita del Fai. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile martedì dalle 10.00 alle 14.00, da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 18.00.

In questa occasione, attraverso documenti, manoscritti, trofei, bandiere, attrezzature, fotografie e disegni, verranno ripercorse le tappe della storia della Società Canottieri di Lecco, dalla nascita, ai disegni progettuali, dai primi eventi sportivi organizzati a Lecco, fino all’ampliamento del suo edificio. Una storia che si è negli anni intrecciata con la vita della città e dei suoi cittadini e un’attività meritoria, sia nel campo della promozione, sia dell’agonismo, valsa alla società il conferimento della Stella d’oro al Merito Sportivo del CONI. Sotto la lente anche la struttura e gli elementi architettonici che contraddistinguono l’edificio della Società Canottieri, che sono stati oggetto di studio da parte del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.