Verrà inaugurata Sabato 11 Ottobre alle 17.00 la mostra Cieli di Pace di Bruno Biffi a Garlate nella Sala Portico, Comune di Garlate. La scultura in questione sarà donata dall’artista nella giornata Nazionale ed Europea della FIDAM (Federazione italiana degli Amici dei Musei) per conto degli Amici dei Musei del territorio lecchese. La scultura sarà collocata all’aperto nel giardino a lago, in prossimità del Civico Museo della Seta Abegg. Un segnale forte di bellezza, memoria e speranza

La mostra sarà visitabile fino a Domenica 2 Novembre il Sabato e la Domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Si tengono visite guidate Domenica 12 Ottobre e 2 Novembre alle 16.00.

La scultura Cieli di Pace, 2024 corten, cm 150x200x0,4 montata come le pagine di un libro, tagliata nel corten denuncia la sua origine di carta e si propone negli spazi aperti per essere attraversata dalla luce ed essere guardata con speranza di cieli abitati solo da nuvole amiche.