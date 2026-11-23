Il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre la mostra collettiva Arte al Femminile, un’esposizione che riunisce nove artiste accomunate dalla passione per l’arte ma caratterizzate da percorsi espressivi e linguaggi profondamente diversi. La mostra, dopo l’inaugurazione prevista per Venerdì 5 alle 10.30, sarà visitabile nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

L’iniziativa, promossa dal Comune di Valmadrera, offrirà ai visitatori un itinerario artistico ricco e variegato, nel quale convivono pittura figurativa, realismo, paesaggismo, astrattismo, tecniche ad olio, acquerello, pastello e decorazione su porcellana. Una pluralità di esperienze creative che testimonia la vitalità e la varietà della produzione artistica femminile del territorio.

Esporranno le loro opere Antonella Biffi, Iris Dell’Oro, Miriam Selvetti, Daniela Daledo, Ornella Mazzoleni, Liliana Motta (Litta), Cinzia Valsecchi Ziti, Egle Scerelli (Scegle) e Patrizia Dell’Oro (Patis’).

La mostra nasce dall’incontro di sensibilità differenti: dalla ricerca figurativa all’interpretazione del paesaggio, dalle suggestioni surrealiste alle composizioni astratte, dando vita ad un percorso espositivo che invita il pubblico a scoprire visioni, emozioni e tecniche tra loro complementari.