Mostra “Com’eri vestita?”
Dal 28 al 30 novembre Spazio Aperto Osnago ospiterà la mostra Com’eri vestita? a cura di Simona Toselli.
La mostra risponde una delle domande che normalmente si fanno ad una donna vittima di molestie… ma siamo sicuri che le domande vadano fatte proprio a LEI?
Attraverso i vestiti e le storie di donne molestate, questa mostra mette a fuoco il concetto di “Vittimizzazione secondaria”. A cura di Simona Toselli.
La mostra sarà inaugurata venerdì 28 novembre alle 18.30 visitabile anche il sabato e la domenica 10/12 – 17/19
