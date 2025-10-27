Mostra “Cuore di bimbi. Storie di speranza in 20 scatti”

Presso il Palazzo del Commercio di Lecco, sarà visitabile da Venerdì 24 Ottobre a Venerdì 14 Novembre la mostra fotografica Cuore di bimbi. Storie di speranza in 20 scatti. La mostra sarà aperta da lunedì a giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00; venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. La mostra è a ingresso libero.