Mostra “Cuore di bimbi. Storie di speranza in 20 scatti”
Presso il Palazzo del Commercio di Lecco, sarà visitabile da Venerdì 24 Ottobre a Venerdì 14 Novembre la mostra fotografica Cuore di bimbi. Storie di speranza in 20 scatti. La mostra sarà aperta da lunedì a giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00; venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. La mostra è a ingresso libero.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 02 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
