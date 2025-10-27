RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
lunedì, Ottobre 27, 2025
Cuore di bimbi mostra Confcommercio Lecco Mission Bambini

Mostra “Cuore di bimbi. Storie di speranza in 20 scatti”

Presso il Palazzo del Commercio di Lecco, sarà visitabile da Venerdì 24 Ottobre a Venerdì 14 Novembre la mostra fotografica Cuore di bimbi. Storie di speranza in 20 scatti. La mostra sarà aperta da lunedì a giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00; venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. La mostra è a ingresso libero.

