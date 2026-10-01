Mostra dedicata a Vasilij Grossman e incontro “Vasilij Grossman. La forza dell’umano”

Centro Culturale Alessandro Manzoni e Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, con il supporto di Officina Badoni, propongono una mostra alla scoperta di un grande autore che ha vissuto profondamente i drammi della sua epoca non smarrendo mai l’anelito al bene.

Allestita presso l’Officina Badoni a Lecco, sarà aperta dal 3 all’11 ottobre una mostra dedicata a Vasilij Grossman. È inoltre in programma per martedì 6 ottobre alle ore 21.00 presso Sala Ticozzi a Lecco l’incontro Vasilij Grossman. La forza dell’umano con la partecipazione del curatore professor Giovanni Maddalena dello Study Center Vasily Grossman, docente all’Università di Bologna. La mostra e l’incontro sono gratuiti.

La mostra illustra il percorso letterario ed umano dello scrittore russo Vasilij Grossman (1905-1964), tra più importanti del XX secolo. Durante il secondo conflitto mondiale Grossman è al seguito dell’Armata Rossa per il giornale dell’esercito “Stella Rossa”. Le sue corrispondenze giornalistiche dalla prima linea lo rendono popolarissimo. Nel dopoguerra concepisce l’idea di un grande racconto sulla battaglia di Stalingrado. La seconda parte dell’epopea, “Vita e destino”, è un capolavoro da inserire a pieno titolo tra i grandi classici della letteratura.

Nella sua opera, Grossman passa da un realismo umanitario socialista a un realismo metafisico/religioso dove scopre che la realtà è fatta anche dal bene, dal vero, dal giusto, dalla libertà, dall’esigenza del perdono in un’epoca di eccidi. Leggere Grossman, autore agnostico, aiuta a comprendere che “Dio esiste e che la vita può avere un esito felice” e che l’umanità può trovare pace solo in questa comprensione.

Presso l’Officina Badoni sarà a disposizione un servizio gratuito di guide. La durata delle visite guidate è di circa 50 minuti. Lungo il percorso sarà proiettato il cortometraggio “Una telefonata di Stalin”, ispirato a una scena di “Vita e destino”. Il corto è stato curato dal regista Nicola Abbatangelo e interpretato da Alessandro Preziosi su sceneggiatura di Giovanni Maddalena.

Di seguito gli orari di apertura della mostra: