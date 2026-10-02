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Mostra della 1° edizione del premio pittura estemporanea “LUCIA”

Dal 17 al 25 Ottobre Palazzo delle Paure a Lecco ospiterà la mostra della 1° edizione del premio pittura estemporanea “LUCIA”, che propone una rilettura in chiave contemporanea del paesaggio lecchese illustrato nel romanzo di Alessandro Manzoni. La mostra sarà inaugurata Venerdì 16 Ottobre alle 18.00.
Il progetto ha visto la partecipazione di diciotto artisti, che il 20 Settembre, in una giornata di pittura dal vivo e in un luogo profondamente legato alla memoria dei Promessi Sposi (Pescarenico) hanno trasposto i paesaggi del Romanzo.
Il paesaggio lecchese diventa così materia di una rilettura contemporanea, attraverso diciotto sguardi differenti sulla natura, sul fiume e sui luoghi della memoria manzoniana.
Di seguito l’elenco dei 18 artisti partecipanti: M. Bollani, A. Bortoluzzi, F. Brivio, A. Carloni, B. Cogliati, I. Coppo, Derbio, D. Di Genni, R. Galimberti, F. A. Massironi, P. Milleville, F. Negroni, L. Segato, C. Spelta, A. Tagliapietra, P. Trussoni, E. Zanutto, S. Zucchi.
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