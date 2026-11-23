L’Associazione Musiculturale ImmaginArti e il Coro Femminile CorolLario volendo dare il proprio contributo alla ricorrenza del 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza contro donne, ha inaugurato, Sabato 21 Novembre alle 17.00, presso la Sala Civica Sankara di Dervio, la mostra di Marilena Visini. L’esposizione sarà visitabile fino a Domenica 20 Dicembre ogni Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30. L’ingresso è libero.

La mostra, curata da Marco Bartesaghi, propone i quadri di Marilena Visini, un’artista che ha proiettato sulla tela tutta la fatica di vivere nella malattia, il dolore e il percorso di cura che nella sua professione di oncologo presso l’Ospedale di Lecco, ha condiviso con le sue pazienti. L’inaugurazione, con la presenza dell’artista, sarà impreziosita dalla partecipazione del soprano Daniela De Francesco e da un piccolo rinfresco.