È visibile fino a Domenica 29 Novembre, presso la Sala Civica di Bellano, la mostra di messaggi dei cittadini Bellanesi contro la violenza sulle donne.

“Vorrei arrivasse un giorno in cui non ci fosse più bisogno di una giornata contro la violenza sulle donne. Fino ad allora non voltiamoci dall’altra parte”. “Non è possibile che ogni anno in Italia ci sono più di 100 femminicidi… basta violenza sulle donne!”. E ancora: “Non si toccano le donne neanche con un fiore”.

Sono solo alcuni dei messaggi scritti dai cittadini e dagli studenti delle scuole di Abbadia Lariana che l’Amministrazione comunale ha raccolto nelle scorse settimane ed esposto, da mercoledì pomeriggio, all’interno della Sala civica Don Carlo Gnocchi in via Nazionale.

L’iniziativa è scaturita da un semplice invito rivolto alla cittadinanza: scrivere un biglietto con un pensiero o una riflessione sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre, e lasciarlo nell’apposito contenitore (una scatola rossa) collocato sia all’ingresso del Municipio sia presso la Biblioteca comunale.

La mostra in sala civica si compone di decine di messaggi di sensibilizzazione sul tema e di condanna alla violenza di genere, accompagnate da cifre e statistiche relative al fenomeno.

La mostra resterà allestita fino al 29 novembre negli orari di apertura della biblioteca comunale: giovedì ore 14-18, venerdì 10-13 e 14-18, sabato e domenica 10-13.