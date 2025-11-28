Il Comune di Valmadrera è lieto di patrocinare la Mostra di pittura in Ricordo – Omaggio a – Agostino Giovinazzo, Domenico Ronzani e Simone Kramer Badoni, curata da Rosalba Citera e realizzata in collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia e il Gruppo Alpini di Valmadrera.

La mostra intende rendere omaggio a tre artisti dilettanti – Agostino Giovinazzo, Domenico Ronzani e Simone Kramer Badoni – ormai scomparsi, che per molti anni hanno partecipato al Laboratorio Artistico guidato dalla pittrice ed affreschista Rosalba Citera.

La mostra sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle 10.30 presso la Saletta “Antonio Fortu” del Centro Culturale Fatebenefratelli. Seguirà un rinfresco aperto ai partecipanti. L’esposizione sarà visitabile dal 6 all’11 dicembre, tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30. L’ingresso è libero.

Il laboratorio, attivo per oltre vent’anni proprio presso la Saletta del Centro Culturale Fatebenefratelli, ha rappresentato un importante punto di riferimento per la formazione artistica in città, coinvolgendo numerosi partecipanti e dando vita negli anni a oltre trenta esposizioni sul territorio lecchese e non solo.

L’iniziativa vuole dunque ricordare, attraverso le opere esposte, non solo il valore affettivo e umano dei tre artisti, ma anche la lunga e significativa esperienza comunitaria generata dal percorso laboratoriale.