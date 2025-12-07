Mostra di Presepi e Alberi di Natale

Per il quarto anno, la Canonica di San Salvatore di Barzanò ospita la mostra di presepi, quest’anno arricchita dalla presenza anche di alberi di Natale. Una novità pensata per proporre un nuovo format e nuovi contenuti, e per dare spazio a ulteriori forme di creatività. La mostra si caratterizza infatti per la varietà di opere esposte, che spaziano dal collezionismo all’artigianalità, in una dimensione che vuole sempre essere il più partecipata possibile, da ogni punto di vista.

Anche quest’anno, saranno decine le opere esposte, di ogni dimensione e tecnica, provenienti dall’Italia e dal mondo, realizzate da appassionati e artigiani, così come da realtà associazionistiche del territorio, e da scuole, oppure messe a disposizione da collezionisti.

L’inaugurazione è in programma lunedì 8 dicembre alle 16.00, alla presenza del sindaco, Gualtiero Chiricò. Organizzata da Comune di Barzanò con la Commissione Cultura e Pro Loco, la mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta al pubblico nella Canonica romanica di via Castello fino a martedì 6 gennaio con i seguenti orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica e martedì 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, giovedì dalle 10.00 alle 12.00.