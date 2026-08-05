La Scuola dell’Infanzia “Antonia Pozzi” di Pasturo ospita, da Domenica 2 a Domenica 30 Agosto, la mostra Disegni di Pasturo e Baiedo. La mostra, gratuita, è visitabile Sabato e Domenica (escluso sabato 15) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

L’esposizione permetterà agli astanti di scoprire i disegni realizzati dall’artista Marco Crippa nell’estate 1983.