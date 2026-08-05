Mostra “Disegni di Pasturo e Baiedo”
La Scuola dell’Infanzia “Antonia Pozzi” di Pasturo ospita, da Domenica 2 a Domenica 30 Agosto, la mostra Disegni di Pasturo e Baiedo. La mostra, gratuita, è visitabile Sabato e Domenica (escluso sabato 15) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
L’esposizione permetterà agli astanti di scoprire i disegni realizzati dall’artista Marco Crippa nell’estate 1983.
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Lecco
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6 Agosto 2026
28°C
cielo sereno
Previsioni orarie
04:00
28°/28°°C 0.26 mm 26% 4 mph 52% 1015 mb 0 mm/h
07:00
29°/30°°C 0.31 mm 31% 3 mph 57% 1016 mb 0 mm/h
10:00
33°/33°°C 0 mm 0% 3 mph 41% 1016 mb 0 mm/h
13:00
36°/36°°C 0 mm 0% 5 mph 30% 1014 mb 0 mm/h
16:00
37°/37°°C 0 mm 0% 4 mph 26% 1013 mb 0 mm/h
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