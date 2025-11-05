Mostra “Dove scorre la vita” di Augusto Gerli e Dante Gelmetti

Domenica 9 Novembre, alle 17.30, sarà inaugurata presso il Municipio di Imbersago la mostra fotografica di Augusto Gerli e Dante Gelmetti dal titolo Dove scorre la vita. Dopo l’inaugurazione la mostra sarà aperta Venerdì 14 Novembre dalle 20.30 alle 22.00 e Sabato 15 e Domenica 16 Novembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.