martedì, Settembre 16, 2025
Mostra “Esplosione di Colori”

La Pro Loco di Besana in Brianza in occasione della Manifestazione Magnalonga della Città di Besana in Brianza e di Ville Aperte – Edizione Autunale, intende organizzare nelle sale espositive di Villa Filippini, da Sabato 20 a Domenica 28 Settembre, la mostra collettiva Colori d’autunno a cura del Gruppo pittori della brianza “Esplosione di colori”.

La mostra verrà inaugurata sabato 20 settembre alle ore 16.00 e sarà visitabile nei giorni.

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Martedì -Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

 

Data

20 - 28 Settembre 2025

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 20 - 28 Settembre 2025

Luogo

Sala espositiva di Villa Filippini - Besana in Brianza
