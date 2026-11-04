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Mostra “FERRO E ACQUA. LA VALLE DEL GERENZONE TRA MEMORIA E TRASFORMAZIONE”

Da Sabato 24 Ottobre a Domenica 15 novembre sarà visitabile a Lecco, all’interno della Torre Viscontea, la mostra Ferro e Acqua. La Valle del Gerenzone tra memoria e trasformazione – fotografie di Alessio Volontè, promossa e curata da Officina Gerenzone APS in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, nell’ambito del programma mostre 2026 del Comune di Lecco.

La mostra è visitabile gratuitamente il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì e il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. Sono, inoltre, in programma due visite guidate a cura di Officina Gerenzone, a ingresso libero, sabato 7 e sabato 14 novembre alle 15 e alle 16.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Associazione di provare a raccontare la Valle del Gerenzone e la secolare industria del ferro attraverso uno sguardo diverso. Lo sguardo dell’obiettivo di Alessio Volontè, socio di Officina Gerenzone, che ha documentato e interpretato con passione e poesia i temi della memoria della storia del ferro a Lecco e la trasformazione non solo del territorio, ma anche delle industrie stesse, nate sul fiume tra XIX e XX secolo e oggi operative altrove.

II percorso fotografico segue il fiume da Laorca alla foce, attraverso strutture produttive dismesse e altre ancora attive, sia lungo il Gerenzone sia trasferitesi in zone più confacenti alle attuali necessità produttive. Largo spazio viene dato ai resti di dighe, paratie, ruote e fiumicelle, inserite in un paesaggio naturale, in alcuni tratti ancora integro, costituendo un’unione tra natura e industria che ci riporta all’antico legame tra acqua e lavoro, determinante per la nascita e lo sviluppo della secolare industria del ferro lecchese.

 

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