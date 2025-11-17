Mostra “Finzioni – Fotografie di scena” di Federico Wilhelm
La mostra Finzioni – Fotografie di scena di Federico Wilhelm sarà inaugurata a Palazzo delle Paure a Lecco sabato 22 novembre alle 18.00 e resterà visitabile fino al 14 dicembre con i seguenti orari: il martedì dalle 10.00 alle 14.00 e da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 18.00, con un’apertura straordinaria lunedì 8 dicembre dalle 10.00 alle 18.00.
Alcune fotografie di scena provengono invece da altri teatri, come l’Atir Ringhiera di Milano, che ha ospitato lo spettacolo “Rosso”, o il Teatro La Cucina, ex Paolo Pini di Milano, con “Canto per la città”. Altre immagini sono state realizzate in occasione di importanti festival e concorsi teatrali, tra cui “Inequilibrio” al Palazzo Pasquini di Castiglioncello e “Prima del teatro” a San Miniato.