La mostra Finzioni – Fotografie di scena di Federico Wilhelm sarà inaugurata a Palazzo delle Paure a Lecco sabato 22 novembre alle 18.00 e resterà visitabile fino al 14 dicembre con i seguenti orari: il martedì dalle 10.00 alle 14.00 e da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 18.00, con un’apertura straordinaria lunedì 8 dicembre dalle 10.00 alle 18.00.

L’esposizione, a cura del fotografo Federico Wilhelm, rientra nel programma delle mostre del Comune di Lecco e accompagna la riapertura, prevista per il 29 novembre, del Teatro della Società. L’allestimento comprende 37 immagini, sviluppate e stampate digitalmente dallo stesso autore, selezionate tra gli scatti realizzati tra il 2004 e il 2017 durante prove e spettacoli teatrali proprio del Teatro della Società. Tra gli spettacoli ritratti si annoverano “Play” della compagnia Kataklò, “Processo a Dio” prodotto da La Contemporanea e “Le promesse agli sposi”, diretto da Silvano Piccardi per il laboratorio teatrale Città di Lecco.

Alcune fotografie di scena provengono invece da altri teatri, come l’Atir Ringhiera di Milano, che ha ospitato lo spettacolo “Rosso”, o il Teatro La Cucina, ex Paolo Pini di Milano, con “Canto per la città”. Altre immagini sono state realizzate in occasione di importanti festival e concorsi teatrali, tra cui “Inequilibrio” al Palazzo Pasquini di Castiglioncello e “Prima del teatro” a San Miniato.