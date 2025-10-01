Mostra Fotografica – “100 anni di astronomia in Brianza”
L’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, organizza una mostra fotografica dal titolo 100 anni di astronomia in Brianza. L’inaugurazione si terrà, in esclusiva, Sabato 4 ottobre alle ore 10:30 presso la sede meratese dell’Osservatorio in via Emilio Bianchi 46 a Merate. In questa sede sarà possibile visitare la mostra Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre. Nei fine settimana successivi, quello dell’11 e 12 e quello del 18 e 19 Ottobre, la mostra sarà fruibile presso il cortile di Palazzo Prinetti.
Prossimi eventi
09 Giu 2024 - 19 Ott 2025
“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
Lecco
14°Temperatura percepita: 14°C
Prevalentemente nuvoloso
07:1919:04 CEST
Vento: 5km/h N
Umidità: 88%
Pressione: 1020.32mbar
Raggi UV: 0
6h7h8h
13°C
13°C
12°C
13°C
12°C
GioVenSab
18/8°C
17/10°C
18/11°C
17/10°C
18/11°C
..
..
..
..
..