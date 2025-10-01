RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
15.5 C
Comune di Lecco
mercoledì, Ottobre 1, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Mostra Fotografica – “100 anni di astronomia in Brianza”

L’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, organizza una mostra fotografica dal titolo 100 anni di astronomia in Brianza. L’inaugurazione si terrà, in esclusiva, Sabato 4 ottobre alle ore 10:30 presso la sede meratese dell’Osservatorio in via Emilio Bianchi 46 a Merate. In questa sede sarà possibile visitare la mostra Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre. Nei fine settimana successivi, quello dell’11 e 12 e quello del 18 e 19 Ottobre, la mostra sarà fruibile presso il cortile di Palazzo Prinetti.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

Lecco
14°
Prevalentemente nuvoloso
07:1919:04 CEST
Temperatura percepita: 14°C
Vento: 5km/h N
Umidità: 88%
Pressione: 1020.32mbar
Raggi UV: 0
6h7h8h
13°C
13°C
12°C
GioVenSab
18/8°C
17/10°C
18/11°C
Previsioni del tempo Lecco, Italy ▸
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -