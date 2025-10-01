Mostra Fotografica – “100 anni di astronomia in Brianza”

L’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, organizza una mostra fotografica dal titolo 100 anni di astronomia in Brianza. L’inaugurazione si terrà, in esclusiva, Sabato 4 ottobre alle ore 10:30 presso la sede meratese dell’Osservatorio in via Emilio Bianchi 46 a Merate. In questa sede sarà possibile visitare la mostra Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre. Nei fine settimana successivi, quello dell’11 e 12 e quello del 18 e 19 Ottobre, la mostra sarà fruibile presso il cortile di Palazzo Prinetti.