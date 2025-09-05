Verrà inaugurata Domenica 7 Settembre alle 10.30 presso la biblioteca di Barzanò la mostra fotografica Abbazie e Monasteri in Lombardia nel Milanese e sul lago di Lecco. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a Domenica 21 Settembre, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.00 alle 18.00 giovedì e domenica dalle 10.00 alle 12.00 sabato dalle 9.00 alle 12.00 martedì chiuso. Ingresso libero.

La mostra è un susseguirsi di immagini che si trasforma in un racconto fotografico, dove ogni scatto è corredato da una descrizione sintetica che consente di apprezzare ulteriormente le caratteristiche storiche e architettoniche dei monumenti. Tra questi, la Certosa di Garegnano e la Certosa di Pavia, l’Abbazia di Chiaravalle o l’Abbazia di Piona.

L’autore, Bruno Rindone, nato a Melzo nel 1946, laureato in farmacia, ed ex dirigente d’azienda, ha sempre avuto un grande interesse per la fotografia. In particolare, la sua attività si è concentrata sulla fotografia architettonica e sacra. La mostra è stata allestita una prima volta nel 2024, alla Biblioteca Civica di Melzo. In quello stesso periodo le foto sono state pubblicate nel volume “Milano e le sue chiese” di Massimo Beltrame, e successivamente, nel 2025, nei volumi “Andar per Abbazie” di Edo Brichetti e “Abbazia di Chiaravalle”, tutti di Meravigli Edizioni.