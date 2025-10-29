RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.2 C
Comune di Lecco
mercoledì, Ottobre 29, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Mostra fotografica “Carne da Macello – Gli animali arruolati nella Grande Guerra”

Sarà inaugurata Sabato 1 Novembre alle 11.00 la mostra fotografica Carne da Macello – Gli animali arruolati nella Grande Guerra, presso la Sala Mostre in Piazza della Vittoria a Cernusco Lombardone. La mostra sarà visitabile Sabato 1 e Domenica 2 Novembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L’ingresso è libero. 

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -