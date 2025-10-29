Sarà inaugurata Sabato 1 Novembre alle 11.00 la mostra fotografica Carne da Macello – Gli animali arruolati nella Grande Guerra, presso la Sala Mostre in Piazza della Vittoria a Cernusco Lombardone. La mostra sarà visitabile Sabato 1 e Domenica 2 Novembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L’ingresso è libero.