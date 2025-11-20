Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”

Venerdì 28 novembre alle 18.00 verrà inaugurata a Palazzo delle Paure a Lecco la mostra fotografica collettiva L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock, ideata e organizzata direttamente dal Comune di Lecco e dal Simul.

L’esposizione, a cura di Barbara Cattaneo, Luigi Erba e Roberto Mutti e allestita nello spazio della fototeca, raccoglie le immagini di otto fotografi che hanno raccontato il Festival Rock italiano, che negli anni Settanta contribuì a mettere in crisi il conservatorismo dell’epoca. A queste si accostano anche le opere coeve di un famoso e battagliero graphic designer che con i suoi poster ha combattuto contro stereotipi e censure.

L’esposizione si concentra sui diversi punti di vista di semplici appassionati e fotografi professionisti, che raccontano i momenti dei vari festival dal loro personale punto di vista, con la propria presenza e partecipazione, creando così un panorama evocativo ed emozionale di quegli anni. La mostra è accompagnata anche da un catalogo realizzato da Editoria Grafica Colombo di Valmadrera, che racchiude i testi dei curatori e numerose fotografie.

La mostra sarà visitabile da Sabato 29 novembre a Domenica 17 gennaio 2027, al costo di 2 euro, il martedì dalle 10.00 alle 14.00 e da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 18.00, con un’ulteriore apertura straordinaria Lunedì 8 Dicembre dalle 10.00 alle 18.00.