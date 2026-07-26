Mostra fotografica “Luce, pietra e memoria: le chiese di Vendrogno”
A Vendrogno, frazione di Bellano, da Domenica 26 Luglio a Sabato 8 Agosto sarà esposta presso la Chiesa di San Grato la mostra Luce, pietra e memoria: le chiese di Vendrogno. La mostra è visitabile gratuitamente ogni giorno dalle 16.00 alle 18.00.
Mostra fotografica con immagini delle Chiese di San Lorenzo e Sant’Antonio realizzate dai partecipanti alla IV edizione del laboratorio “Fotografare il Sacro”.
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27 Luglio 2026
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Previsioni orarie
04:00
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