Mostra Fotografica “Proteggo la Protesta”

Sabato 27 settembre alle 21:00, presso Spazio Aperto a Osnago, verrà inaugurata la mostra fotografica Proteggo la Protestadi Amnesty International. La presentazione sarà a cura di Simone Rizza, attivista della Task Force Osservatori di Amnesty Italia.

La mostra, gratuita, sarà aperta al pubblico secondo questi orari:

domenica 28 settembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00

venerdì 3 ottobre dalle 18:30 alle 20:00

sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00

La campagna globale Proteggo la protesta intende sfidare gli attacchi globali e diffusi alla protesta pacifica, supportando i manifestanti pacifici e sostenendo le cause dei movimenti sociali che spingono al cambiamento per la realizzazione dei diritti umani. Il nostro obiettivo è che tutte le persone possano intraprendere un’azione pacifica e far sentire la propria voce, in sicurezza e senza ripercussioni.