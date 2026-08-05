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giovedì, Agosto 6, 2026
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Mostra Fotografica “Se Regòrdet i tèp indrè?”

Si tiene presso la Sala Consiliare del Comune di Erve, da Sabato 1 a Martedì 11 Agosto, la mostra fotografica Se Regòrdet i tèp indrè? La mostra, gratuita, è visitabile nei giorni feriali dalle 21.00 alle 23.00, mentre nei giorni festivi dalle 18.00 alle 23.00.

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