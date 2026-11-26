Sulla soglia. Dove si diventa comunità è il titolo della mostra fotografica di Gian Maria Zapelli visitabile da Giovedì 26 Novembre a Domenica 13 Dicembre presso Officina Badoni a Lecco. L’esposizione è visitabile da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 19.30; sabato dalle 08.00alle 12.00.

La mostra è composta da 24 tavole che raccontano donne e uomini sulla soglia della loro abitazione in dodici paesi del mondo. Una narrazione che Gian Maria Zapelli sta raccogliendo da molti anni nei suoi viaggi, soprattutto in comunità dove lo spazio della soglia è territorio di inclusione e di esistenza condivisa, dove l’esperienza individuale dell’abitare si immette in quella collettiva della comunità. Dove l’abitare, a volte quello di una capanna di legno e argilla, non rinchiude in sé stessi, ma include lo spazio della soglia, dove avvengono incontri, scambi, attese.

Per la Rete Radié Resch proporre questa mostra significa ricordare il valore della comunità e della solidarietà, che appare smarrito in questo tempo in cui si impone la paura, il ripiegamento in spazi atomizzati, e l’indebolimento del senso di legame umano.Questa mostra dedicata alla soglia ci ricorda che in molte culture del mondo l’esperienza quotidiana di stare sulla soglia è espressione concreta d’essere comunità, possibilità di solidarietà perché l’io si riconosce nel noi.

Nell’incontro di inaugurazione, il 26 novembre alle 18.00, interverrà la professoressa Laura Formenti. Laura Formenti è Professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove insegna Pedagogia della famiglia e Family Counselling. La sua attività di ricerca è dedicata all’apprendimento lungo l’arco della vita, ai processi relazionali e alle dinamiche di trasformazione che attraversano famiglie, comunità e organizzazioni. Impegnata in progetti di ricerca e collaborazioni con Università di diversi Paesi del mondo, è autrice di numerosi saggi e volumi che hanno contribuito allo sviluppo della ricerca internazionale sull’educazione degli adulti.

Gian Maria Zapelli è fotografo documentario e scrittore. La sua ricerca visiva si concentra sull’osservazione della realtà contemporanea, con uno sguardo attento alle periferie, alle comunità esposte alla fragilità e alle storie quotidiane che spesso restano ai margini dell’attenzione pubblica. Attraverso il linguaggio della fotografia documentaria, restituisce volti, gesti, luoghi e relazioni, cercando di unire rigore del racconto, sensibilità umana e responsabilità civile. Le sue fotografie sono state esposte in mostre nazionali e internazionali, ottenendo premi e riconoscimenti.