Mostra Fotografico-poetica “Lambro. Un monologo”

Da sabato 16 a lunedì 25 maggio, la Biblioteca di Barzanò ospita la mostra di fotografie accompagnate da poesie Lambro. Un monologo, con i testi di Iride Enza Funari e le immagini di Rodolfo Zardoni. Organizzata da Associazione Molo e Commissione Cultura, si inaugura sabato 16 maggio alle 15.30.

La mostra potrà essere visitata durante gli orari di apertura della biblioteca: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì e domenica dalle 10.00 alle 12.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00.

Il lavoro dei due autori, nasce dalla volontà di far parlare il Lambro, metamorfosi di un fiume che narra se stesso. Seguendo questo percorso poetico di Iride Enza Funari e figurativo di Rodolfo Zardoni, potremo riscoprirci un po’ fiume e un po’ terra. Perché sogni, speranze, dubbi e sofferenze del nostro fiume sono anche nostri. Perché il Lambro parla del nostro modo di vivere rapportandoci con la natura e di come essa talvolta soffra per il mutamento imposto: trasformando l’essenza, la forma del loro corpo originale. Un monologo dettato per lambire le emozioni di chi saprà calarsi nelle acque talvolta beate, talvolta turbate del fiume Lambro. Tutto parte da una domanda e da lì si inseguono i pensieri. Alla domanda “chi sono” il Lambro si apre al mondo per raccontarsi. Scandendo passato, presente e futuro con le immagini ed i versi gli autori intendono sovrapporre attimi per costruire un ritratto antropomorfico del Lambro, un fiume che si veste della nostra stessa natura per avvicinarci ed obbligarci ad ascoltare il suo racconto appeso tra estasi e disperazione. Il Lambro si erge a simbolo, metafora di netta comprensione per chi voglia guardarlo negli occhi e confessargli un disagio nel contemplare la sua morfologia profondamente alterata.