Dal 22 Giugno al 15 Settembre sarà possibile ammirare a Varenna, a Villa Monastero, la mostra Giappone sul Lago, comprendente il mobile Shibayama di Villa Monastero e i kimono dalla collezione Nancy Martin Stetson.

La mostra dedicata al Giappone sul Lago nasce dalla rinnovata collaborazione con il Gruppo Mantero, istauratasi lo scorso anno in occasione della mostra “Ken Scott. Moda e fiori a Villa Monastero” per i trent’anni della Provincia di Lecco. La cooperazione si ripete con questo nuovo progetto che prevede un percorso di rivisitazione delle collezioni di Villa Monastero influenzate dal giapponismo, letto alla luce della nuova attribuzione del mobile Shibayama conservato nel Salottino orientale del museo, e l’esposizione di 24 Kimono e di 4 obi di fine Ottocento e del Novecento provenienti dalla straordinaria Collezione Nancy Martin Stetson, appartenuta alla collezionista americana che aveva fatto del Giappone un proprio stile di vita e ora di proprietà del Gruppo Mantero, studiata e illustrata da Gianni Pezzani. Nello spirito di collaborazione tra gli enti vengono proposte anche alcune significative opere di provenienza giapponese conservate dal Museo della Seta di Como e da collezionisti privati, che ben raccontano l’arte dell’Estremo Oriente. La mostra è curata dal conservatore Anna Ranzi ed è corredata da relativo catalogo. Sono inoltre previste numerose attività culturali correlate anche con il Museo della Seta Abegg di Garlate, iniziative musicali dedicate, laboratori e visite guidate a tema.