Mostra “Giuseppe Banchieri: periferie urbane paesaggi interiori”
Si tiene dal 28 febbraio al 2 maggio, nella sala Helenio e nella sala Josè della Galleria Bellinzona a Lecco, la mostra dedicata a Giuseppe Banchieri dal titolo Periferie urbane e paesaggi interiori. La mostra sarà visitabile da martedì a sabato dalle 14.30 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30.
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Lecco
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13 Aprile 2026
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Previsioni orarie
19:00
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22:00
15°/15°°C 0 mm 0% 5 mph 81% 1008 mb 0 mm/h
01:00
14°/15°°C 0 mm 0% 4 mph 83% 1008 mb 0 mm/h
04:00
14°/14°°C 0.29 mm 29% 3 mph 83% 1010 mb 0 mm/h
07:00
14°/14°°C 0.07 mm 7% 1 mph 86% 1012 mb 0 mm/h
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