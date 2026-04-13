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Mostra “Giuseppe Banchieri: periferie urbane paesaggi interiori”

Si tiene dal 28 febbraio al 2 maggio, nella sala Helenio e nella sala Josè della Galleria Bellinzona a Lecco, la mostra dedicata a Giuseppe Banchieri dal titolo Periferie urbane e paesaggi interiori. La mostra sarà visitabile da martedì a sabato dalle 14.30 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30.

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