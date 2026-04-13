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Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”

Da Sabato 21 marzo a Domenica 27 settembre, le sale di Palazzo delle Paure a Lecco ospitano una importante rassegna dedicata al maestro giapponese, dal titolo HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa.

L’esposizione, curata da Paolo Linetti, direttore del Museo d’Arte Orientale Collezione Mazzocchi di Coccaglio (BS), con un intervento di Simona Bartolena, e prodotta e realizzata da ViDi Cultural e Ponte43, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, riunisce 75 opere provenienti da collezioni private, documentando alcuni aspetti fondamentali dell’evoluzione stilistica del maestro Katsushika Hokusai.

La mostra è visitabile da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 18.00 e il martedì dalle 10.00 alle 14.00.

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