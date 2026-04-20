Il municipio di Galbiate ospita, da Lunedì 20 Aprile a Venerdì 29 Maggio, la mostra Hysteria Lariana: un viaggio intenso tra storia, follia e mistero per conoscere una potenziale Consonno da rinnovare.

La mostra è visitabile Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.15, Mercoledì dalle 15.00 alle 18.15 e Giovedì dalle 9.00 alle 14.00.