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martedì, Aprile 21, 2026
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Mostra “Hysteria Lariana”

Il municipio di Galbiate ospita, da Lunedì 20 Aprile a Venerdì 29 Maggio, la mostra Hysteria Lariana: un viaggio intenso tra storia, follia e mistero per conoscere una potenziale Consonno da rinnovare.

La mostra è visitabile Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.15, Mercoledì dalle 15.00 alle 18.15 e Giovedì dalle 9.00 alle 14.00. 

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