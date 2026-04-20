Mostra “Hysteria Lariana”
Il municipio di Galbiate ospita, da Lunedì 20 Aprile a Venerdì 29 Maggio, la mostra Hysteria Lariana: un viaggio intenso tra storia, follia e mistero per conoscere una potenziale Consonno da rinnovare.
La mostra è visitabile Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.15, Mercoledì dalle 15.00 alle 18.15 e Giovedì dalle 9.00 alle 14.00.
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Lecco
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21 Aprile 2026
13°C
poche nuvole
Previsioni orarie
04:00
13°/14°°C 0.52 mm 52% 3 mph 82% 1012 mb 0 mm/h
07:00
13°/14°°C 0.5 mm 50% 3 mph 79% 1012 mb 0 mm/h
10:00
17°/17°°C 0.31 mm 31% 3 mph 73% 1013 mb 0 mm/h
13:00
15°/15°°C 0.69 mm 69% 6 mph 70% 1012 mb 0 mm/h
16:00
14°/14°°C 0.56 mm 56% 4 mph 75% 1013 mb 0 mm/h
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