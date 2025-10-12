Dopo l’Inferno e il Purgatorio, il viaggio attraverso la Divina Commedia del liceo Leopardi si conclude con la mostra Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza, che sarà visitabile dal 16 al 28 ottobre presso l’Officina Badoni in Corso Matteotti 7 a Lecco.

L’esposizione, che gode del patrocinio della Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus, rappresenta il compimento di un progetto ambizioso: avvicinare e appassionare le nuove generazioni alla lettura del capolavoro di Dante. Il visitatore sarà accompagnato attraverso i cieli danteschi dalle straordinarie illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, arricchite dai commenti di Franco Nembrini e da una selezione di domande esistenziali e radicali. A rendere l’esperienza ancora più significativa, saranno gli studenti del liceo Leopardi a fare da guida, in un coinvolgimento diretto dei giovani che rappresenta il cuore pulsante dell’iniziativa.

La mostra, realizzata dall’Associazione Rivela e dalla Casa Editrice Centocanti, si sviluppa in un percorso immersivo dove le illustrazioni dialogano con approfondimenti e riflessioni, offrendo ai visitatori un’esperienza di scoperta e meraviglia. L’inaugurazione si terrà giovedì 16 ottobre alle 18.00. La mostra sarà visitabile dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 12.30 e Domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Sono disponibili visite guidate prenotandosi al seguente link.