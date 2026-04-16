Mostra “In cammino con i pionieri e con le loro storie”
Come un mazzo di carte sparpagliate, questa mostra vuole essere semplicemente un invito a riprendere il libro dedicato ai primi 50 anni del CAI di Lecco, pubblicato nel 2024. Un regalo che la Sezione ha voluto farsi per i suoi 150 anni, rovistando negli archivi, finalmente ordinati ed accessibili, e in vecchie pubblicazioni quasi dimenticate.
Un viaggio con i padri nobili del nostro CAI: Antonio Stoppani, Mario Cermenati, Giovanni Pozzi, Giuseppe Ongania e tanti altri meno noti, partiti dalle nostre montagne per arrivare alla scoperta e all’ esplorazione delle Alpi, intanto che la Sezione cresceva in consistenza e in esperienze.
E al racconto, delle parole poco alla volta, si affianca quello delle immagini, come se una copia slegata del libro venisse gettata sul tavolo e dal mazzo si estraessero quindici immagini.
Quindici appigli per esplorare, leggere, rileggere. Soprattutto per capire.Con la serena certezza che solo questo lungo, complesso e affascinante percorso spieghi la forza e la durata del legame profondo e inestricabile che i lecchesi hanno saputo stringere prima con le loro montagne e poi con le montagne di tutto il mondo.
La mostra è dedicata alla memoria di Mariarosa Frigerio, bibliotecaria della Sezione.