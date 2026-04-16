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Mostra “In cammino con i pionieri e con le loro storie”

Nell’ambito della rassegna culturale Monti Sorgenti 2026 Venerdì 17 aprile verrà inaugurazione la mostra In cammino con i pionieri e con le loro storie. L’esposizione sarà ospitata a Lecco, nella Torre Viscontea, e sarà visitabile da Sabato 18 Aprile a Domenica 17 Maggio il Giovedì dalle 10.00 alle 13.00, Venerdì e Sabato dalle 14.00 alle 18.00 e Domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Come un mazzo di carte sparpagliate, questa mostra vuole essere semplicemente un invito a riprendere il libro dedicato ai primi 50 anni del CAI di Lecco, pubblicato nel 2024. Un regalo che la Sezione ha voluto farsi per i suoi 150 anni, rovistando negli archivi, finalmente ordinati ed accessibili, e in vecchie pubblicazioni quasi dimenticate.

Un viaggio con i padri nobili del nostro CAI: Antonio Stoppani, Mario Cermenati, Giovanni Pozzi, Giuseppe Ongania e tanti altri meno noti, partiti dalle nostre montagne per arrivare alla scoperta e all’ esplorazione delle Alpi, intanto che la Sezione cresceva in consistenza e in esperienze.

E al racconto, delle parole poco alla volta, si affianca quello delle immagini, come se una copia slegata del libro venisse gettata sul tavolo e dal mazzo si estraessero quindici immagini.

Quindici appigli per esplorare, leggere, rileggere. Soprattutto per capire.Con la serena certezza che solo questo lungo, complesso e affascinante percorso spieghi la forza e la durata del legame profondo e inestricabile che i lecchesi hanno saputo stringere prima con le loro montagne e poi con le montagne di tutto il mondo.

La mostra è dedicata alla memoria di Mariarosa Frigerio, bibliotecaria della Sezione.

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