lunedì, Novembre 17, 2025
Mostra “Io non scendo”

Il gruppo Ora Basta di Merate, da anni impegnato nel contrasto alla violenza sulle donne e nella promozione di una cultura libera da stereotipi di genere, annuncia il calendario dei prossimi eventi aperti alla cittadinanza, organizzati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Venerdì 21 novembre, alle 2045, presso l’Aula Magna I.C.S. Don Poitinger a La Valletta Brianza, sarà inaugurata la mostra Io non scendo. La mostra, visitabile dal 23 Novembre al 5 Dicembre presso il Municipio di Olgiate Molgora, presenta una selezione di fotografie tratte dal libro di Laura Bonelli, dedicate alle storie e ai volti di donne che non rinunciano alla propria forza e identità.

 

 

 

