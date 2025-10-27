Sarà visitabile da Sabato 25 Ottobre a Domenica 16 Novembre, presso la Torre Viscontea a Lecco, la mostra La natura ci osserva. L’evento presenta le opere di quattro artiste (Alba Folcio, Diana Giudici, Dolores Previtali e Alessandra Sottocornola) attraverso pittura, scultura, installazione e fotografia esplorano il rapporto tra essere umano e natura, il dialogo tra femminile e maschile, e il ruolo della cultura, dell’economia e del consumo.

La Torre Viscontea è aperta giovedì dalle 10.00 alle 13.00, venerdì e sabato dalle 14.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 18.00. L’ingresso è gratuito.