Dal 6 novembre all’8 dicembre, San Nicolao Arte Contemporanea a Bellano ospita L’E. Vektro. Dipinti e tessuti di Elena Ghezzi, una mostra retrospettiva, dedicata al percorso creativo di Elena Ghezzi, creativa e sportiva bellanese scomparsa prematuramente nel 2024. L’inaugurazione, aperta al pubblico, si terrà venerdì 6 novembre alle 19.00 presso San Nicolao Arte Contemporanea a Bellano.

L’esposizione nasce dal desiderio degli amici di Elena di celebrare il segno positivo lasciato nelle persone che hanno condiviso con lei un tratto di vita, attraverso la sua sensibilità, la libertà espressiva e un approccio creativo capace di attraversare linguaggi e materiali differenti. Dipinti e creazioni sartoriali costituiscono i due nuclei principali della mostra, restituendo la ricchezza di una ricerca personale in cui colore, forma e attenzione al dettaglio si intrecciano. La mostra L’E. Vektro. Dipinti e tessuti di Elena Ghezzi riporta l’attenzione su una figura legata alla storia di Bellano, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprirne il lavoro e il ricordo e la mostra diventa così non soltanto una ricognizione della sua produzione artistica, ma anche un momento di memoria condivisa e solidarietà.

Il percorso pittorico accompagna il pubblico attraverso le diverse fasi della ricerca di Elena Ghezzi. I primi lavori, realizzati negli anni del liceo artistico e della formazione accademica, si distinguono per i colori accesi, la sperimentazione di tecniche e materiali e la presenza di suggestivi personaggi dormienti. Sono opere in cui emerge una mano ancora alla ricerca di un linguaggio riconoscibile, animata dalla curiosità e dalla volontà di esplorare possibilità espressive diverse. Dopo gli studi di illustrazione e grafica, la produzione si orienta verso una dimensione più intima, con una scelta dei soggetti sempre più personale. La tecnica rimane mista e combina acrilici e pastelli a olio. Nelle opere più recenti, la ricerca approda invece a una maggiore essenzialità: la stesura si fa minimalista, la tavolozza si riduce prevalentemente ai colori primari e l’acrilico su cartonato diventa uno dei principali strumenti espressivi. Un’evoluzione che non rinuncia alla libertà originaria, ma la traduce in forme più asciutte e immediate.

Accanto alla pittura, la mostra presenta creazioni sartoriali che testimoniano un’altra dimensione fondamentale del lavoro di Elena: la capacità di trasformare la sensibilità visiva in abiti e manufatti, attraverso una cura attenta del progetto, della vestibilità e della scelta dei materiali. La blusa, elemento ricorrente nella sua produzione, rivela un lavoro accurato già nella progettazione del cartamodello, leggibile nella costruzione e nella vestibilità del capo. La gonna ampia, caratterizzata da un modello semplice ma di forte effetto, affida il proprio dinamismo al movimento dei fondi piega e alla scelta inconsueta di un tessuto da tappezzeria. L’abito da giorno, dal taglio vintage, è invece confezionato con materiali di recupero: una scelta significativa di un approccio che mira a restituire valore a materie prime dimenticate, trasformandole in nuove possibilità creative. Anche nel lavoro sartoriale, come nella pittura, convivono attenzione al dettaglio, ricerca formale e desiderio di sperimentare. Le creazioni restituiscono uno stile spiccatamente femminile, senza rinunciare alla praticità e all’inventiva.