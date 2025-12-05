RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
venerdì, Dicembre 5, 2025
Mostra Mercato del Vinile e cd per Hobbisti

Domenica 7 Dicembre, dalle 10.00 alle 18.00, si terrà la Mostra Mercato del Vinile e cd per Hobbisti ad Oggiono, presso il Palabachelet.

La manifestazione organizzata dal Corpo Musicale Marco d’Oggiono in collaborazione con l’Associazione Culturale Rock Paradise, con il patrocinio del Comune di Oggiono. Ospite della manifestazione Pietruccio Montalbetti dei DIK DIK che presenterà il Suo libro Storia di due amici e dei DIK DIK con firma copie, inoltre ci allieterà eseguendo alcuni dei titoli più famosi deI DIK DIK.

