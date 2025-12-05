Mostra Mercato del Vinile e cd per Hobbisti
Domenica 7 Dicembre, dalle 10.00 alle 18.00, si terrà la Mostra Mercato del Vinile e cd per Hobbisti ad Oggiono, presso il Palabachelet.
La manifestazione organizzata dal Corpo Musicale Marco d’Oggiono in collaborazione con l’Associazione Culturale Rock Paradise, con il patrocinio del Comune di Oggiono. Ospite della manifestazione Pietruccio Montalbetti dei DIK DIK che presenterà il Suo libro Storia di due amici e dei DIK DIK con firma copie, inoltre ci allieterà eseguendo alcuni dei titoli più famosi deI DIK DIK.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..