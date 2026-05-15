Mostra Mercato del Vinilee cd per hobbisti
Domenica 31 Maggio si terrà la Mostra Mercato del Vinilee cd per hobbisti ad Oggiono, al Palabachelet. Manifestazione organizzata dal Corpo musicale Marco d’Oggiono in collaborazione con l’Associazione Culturale Rock Paradise, con il patrocinio del Comune di Oggiono.
L’ingresso è gratuito,l’orario per il pubblico dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
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Lecco
Lecco
15 Maggio 2026
11°C
cielo coperto
Previsioni orarie
22:00
11°/11°°C 0.81 mm 81% 3 mph 88% 1001 mb 0 mm/h
01:00
10°/10°°C 0.6 mm 60% 3 mph 91% 1002 mb 0 mm/h
04:00
9°/9°°C 0 mm 0% 5 mph 90% 1002 mb 0 mm/h
07:00
11°/11°°C 0 mm 0% 4 mph 78% 1003 mb 0 mm/h
10:00
16°/16°°C 0 mm 0% 3 mph 43% 1003 mb 0 mm/h
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