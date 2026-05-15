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Mostra Mercato del Vinilee cd per hobbisti

Domenica 31 Maggio si terrà la Mostra Mercato del Vinilee cd per hobbisti ad Oggiono, al Palabachelet. Manifestazione organizzata dal Corpo musicale Marco d’Oggiono in collaborazione con l’Associazione Culturale Rock Paradise, con il patrocinio del Comune di Oggiono.

L’ingresso è gratuito,l’orario per il pubblico dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

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