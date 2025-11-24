Mostra Mercato di Natale
L’associazione Il Segreto di Penelope, anche quest’anno presenta la Mostra Mercato a Lecco. La mostra, che presenterà tutte le ultime creazioni dei membri dell’associazione, sarà aperta straordinariamente nei giorni di Sabato 29 e Domenica 30 Novembre, dalle 10.30 alle 19.30. Previste aperture anche nei successivi due sabati, con orario 10:00-12:30 e 14:00-19:30.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..