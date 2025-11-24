Mostra Mercato di Natale

L’associazione Il Segreto di Penelope, anche quest’anno presenta la Mostra Mercato a Lecco. La mostra, che presenterà tutte le ultime creazioni dei membri dell’associazione, sarà aperta straordinariamente nei giorni di Sabato 29 e Domenica 30 Novembre, dalle 10.30 alle 19.30. Previste aperture anche nei successivi due sabati, con orario 10:00-12:30 e 14:00-19:30.