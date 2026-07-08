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mercoledì, Luglio 8, 2026
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Mostra “Monte Muggio – Una montagna di sport”

Sarà inaugurata Sabato 11 Luglio alle 18.00 a Vendrogno, presso il MUU – Museo del latte e della storia della muggiasca, la mostra Monte Muggio – Una montagna di sport. Sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fino al 18 ottobre.

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