Mostra “Monte Muggio – Una montagna di sport”
Sarà inaugurata Sabato 11 Luglio alle 18.00 a Vendrogno, presso il MUU – Museo del latte e della storia della muggiasca, la mostra Monte Muggio – Una montagna di sport. Sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fino al 18 ottobre.
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Lecco
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8 Luglio 2026
36°C
nubi sparse
Previsioni orarie
16:00
32°/36°°C 0 mm 0% 6 mph 21% 1010 mb 0 mm/h
19:00
30°/34°°C 0 mm 0% 10 mph 28% 1010 mb 0 mm/h
22:00
27°/30°°C 0 mm 0% 5 mph 40% 1013 mb 0 mm/h
01:00
25°/25°°C 0 mm 0% 5 mph 44% 1014 mb 0 mm/h
04:00
23°/23°°C 0 mm 0% 4 mph 47% 1014 mb 0 mm/h
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