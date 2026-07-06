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Mostra: “Nicola Villa. Traiettorie di attimi”

Venerdì 26 giugno alle 18.00 nella sala conferenze del Palazzo delle Paure si terrà l’inaugurazione della mostra “Nicola Villa. Traiettorie di attimi“, promossa da Acmt Odv, curata da Michele Tavola e allestita nelle sedi espositive del Simul per il calendario delle mostre del Comune di Lecco.

La mostra è promossa in occasione del 30° anniversario dell’associazione che collabora e sostiene la Rete locale di cure palliative del Dipartimento della Fragilità (hospice Resegone e Cure palliative domiciliari) e la Struttura di Cronicità, Terapia del dolore e Cure palliative pediatriche di Asst Lecco.

Ha inoltre il carattere di una mostra “diffusa”: resterà infatti visitabile gratuitamente dal 27 giugno al 20 settembre in diversi luoghi della città, tra cui la Torre Viscontea, il Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre, il Museo archeologico e il Museo di scienza naturale di Palazzo Belgiojoso, la cappella di San Carlo nella basilica di San Nicolò e l’hospice Resegone dell’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco.

In esposizione dipinti su tela e su carta, sculture, installazioni, disegni e incisioni, fino alle ultime ricerche che sconfinano nei linguaggi digitali e multimediali, rappresentando una retrospettiva di molti lavori dell’artista, oltre che opere create appositamente per l’occasione. Inoltre, durante il periodo espositivo, verranno organizzati convegni, incontri e momenti di dialogo con l’obiettivo di creare una risonanza intorno alle cure palliative, sia nel racconto dei progetti, sia intorno all’idea del prendersi cura come forma universale di bellezza, ponendo l’attenzione sulla necessità di una medicina capace di mettere al centro la persona con tutti i suoi valori e le sue relazioni.

 

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