Mostra “Ogni uomo al suo lavoro”

Martedì 28 Aprile a Venerdì 8 Maggio, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, prenderà avvio una mostra intitolata Ogni uomo al suo lavoro. L’esposizione è volta a intendere il lavoro come esperienza imprescindibile di formazione e realizzazione personale, come occasione di relazioni significative, come costruzione di identità, appartenenza e integrazione sociale.

Una trentina di pannelli particolarmente evocativi permetteranno ai visitatori un vero e proprio percorso di riflessione sul senso profondo del lavoro quale esperienza ineludibile del vivere umano.

Un’occasione preziosa per cittadini, giovani studenti degli istituti scolastici e centri professionali, insegnati, formatori, educatori, realtà del mondo dell’impresa e del volontariato che potranno visitare la mostra individualmente oppure prenotando una visita guidata da esperti formati appositamente per l’occasione (per la prenotazione gruppi utilizzare questi link: Slot Mattina Slot Pomeriggio).

La mostra sarà visitabile tutti i giorni feriali dalle 16.00 alle 19.30.