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Mostra personale di Valerio Zezur e presentazione del libro “Dentro l’incubo, oltre il buio”

Da Venerdì 8 a Domenica 10 Maggio, presso il Centro Studi Giuseppe Parini di Bosisio Parini, si terrà la mostra personale di Valerio Zezur, artista polimaterico e autore, con inaugurazione venerdì 8 maggio alle 21.00. La serata inaugurale sarà accompagnata dalla presentazione del libro Dentro l’incubo, oltre il buio, in dialogo con Mirko Giacomin, che accompagnerà l’incontro e la conduzione.

Durante il fine settimana la mostra resterà aperta al pubblico sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. In entrambe le giornate è previsto anche un momento di creazione dal vivo, con Valerio Zezur al lavoro davanti al pubblico: un elemento che aggiunge all’evento una dimensione ancora più diretta e notiziabile, e che può offrire anche dal punto di vista giornalistico immagini, racconto e presenza.

Valerio Zezur è un artista giovane ma già riconoscibile per un linguaggio materico intenso, costruito attraverso superfici stratificate, materiali di recupero, ferita, memoria e trasformazione. Nato in Ucraina nel 2001, dopo un’infanzia segnata da perdita, sradicamento e adozione, ha trasformato il proprio vissuto in una ricerca artistica personale e in un libro autobiografico che affronta temi profondi come fragilità, identità, trauma e rinascita senza indulgere nel sensazionalismo, ma con una voce diretta e autentica.

Proprio da questo percorso nasce Dentro l’incubo, oltre il buio, un memoir che non si limita a raccontare una storia difficile, ma apre una riflessione molto attuale su adozione, crescita, ferite invisibili e possibilità di ricostruzione. È un libro che sta attirando attenzione per il suo modo asciutto, umano e non convenzionale di affrontare esperienze spesso semplificate nel dibattito pubblico. In questo caso, però, il libro non sarà presentato come semplice volume da promuovere, ma come parte di un progetto culturale più ampio, in dialogo con la mostra personale e con la presenza diretta dell’artista.

 

 

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