La Parrocchia di Sant’Antonio Abate e il Comune di Valmadrera, in collaborazione con la Pro Loco e i volontari, organizzano la mostra Presepi e Arte che si terrà dal 10 al 18 Gennaio presso la Sala Esposizioni dello Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

entro e non oltre il 31 dicembre 2025 al recapito: biblioteca@comune.valmadrera.lc.it La mostra mira a valorizzare la tradizione del presepe e la creatività artistica dei cittadini, attraverso la realizzazione e l’esposizione dei presepi artigianali. Sul sito comunale, alla sezione dedicata agli eventi, sono reperibili avviso e scheda di iscrizione: quest’ultima andrà inviata

L’iscrizione è gratuita, sono ammessi alla partecipazione ragazzi, giovani, adulti, famiglie, gruppi, scuole, associazioni e comunità.

Il periodo scelto consente di poter esporre il proprio presepe a casa durante le festività, portandolo alla mostra dopo L’Epifania dove rimarrà esposto fino alla festa di Sant’Antonio Abate, come da tradizione valmadrerese.

I limiti dimensionali, le modalità di consegna e tutti i dettagli sono indicati nell’avviso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca alla mail specificata per l’invio dell’iscrizione oppure al contatto telefonico 0341-205112.