Mostra “Quello che ho scelto di guardare”
Venerdì 9 ottobre alle 18.30, Spazio Aperto a Osnago ospiterà l’inaugurazione della mostra Quello che ho scelto di guardare di Laura Beatrice Gerlini.
Artista poliedrica, la Gerlini sfrutta tecniche diverse come strumento di ricerca e introspezione, creando opere che sfumano il confine tra figurazione e astrazione.
La mostra sarà visitabile Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, Sabato 17 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 e Domenica 18 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.
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Lecco
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5 Ottobre 2026
22°C
poche nuvole
Previsioni orarie
13:00
22°/24°°C 0.44 mm 44% 4 mph 66% 1024 mb 0 mm/h
16:00
22°/24°°C 0.2 mm 20% 1 mph 63% 1024 mb 0 mm/h
19:00
19°/20°°C 0 mm 0% 2 mph 79% 1024 mb 0 mm/h
22:00
18°/18°°C 0 mm 0% 1 mph 81% 1024 mb 0 mm/h
01:00
17°/17°°C 0 mm 0% 1 mph 89% 1023 mb 0 mm/h
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