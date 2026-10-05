Venerdì 9 ottobre alle 18.30, Spazio Aperto a Osnago ospiterà l’inaugurazione della mostra Quello che ho scelto di guardare di Laura Beatrice Gerlini. alleospiterà l’inaugurazione della mostradi Artista poliedrica, la Gerlini sfrutta tecniche diverse come strumento di ricerca e introspezione, creando opere che sfumano il confine tra figurazione e astrazione.

La mostra sarà visitabile Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, Sabato 17 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 e Domenica 18 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.