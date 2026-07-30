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Mostra “Segni e Colori – Mostra di quadri e maschere dal mondo”

Dall’8 al 18 agosto, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, presso la sede dell’ex Municipio di Barzio, in via Roma 42, sarà visitabile Segni e Colori – Mostra di quadri e maschere dal mondo, un’iniziativa promossa da COE ETS e aperta a tutta la cittadinanza.

La mostra propone un viaggio tra arte, culture e immaginari differenti attraverso 34 opere
provenienti da diversi Paesi del mondo, principalmente quadri realizzati da artisti africani della Repubblica Democratica del Congo e del Camerun, insieme a una selezione di maschere tradizionali.

Colori, forme, volti e simboli accompagneranno il pubblico alla scoperta di linguaggi artistici
capaci di attraversare i confini geografici e culturali. Ogni opera diventa così occasione di incontro, conoscenza e dialogo, offrendo uno sguardo sulla ricchezza e sulla varietà delle esperienze artistiche contemporanee africane.

Segni e Colori nasce con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza ad alcune espressioni artistiche e culturali spesso poco conosciute, valorizzando l’arte come strumento di relazione tra persone, territori e comunità. L’esposizione sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino COE ETS e il suo impegno in Italia e nel mondo. All’interno della mostra sarà infatti presente uno spazio informativo dedicato ai progetti di cooperazione, sviluppo e promozione culturale portati avanti dall’associazione.

Da oltre sessant’anni COE ETS promuove iniziative educative, sociali e culturali e realizza progetti di cooperazione internazionale in collaborazione con comunità, associazioni e partner locali. La mostra si inserisce in questo percorso, nella convinzione che l’incontro con l’arte possa contribuire a costruire conoscenza reciproca, curiosità e apertura verso il mondo.

 

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