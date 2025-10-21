Mostra “Silenzi su tela” di Ludovico Bertin

Sabato 25 Ottobre, alle 15.00, verrà inaugurata a Osnago, presso Spazio Aperto, la mostra di Ludovico Bertin dal titolo Silenzi su tela. La mostra sarà visitabile Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre dalle 9.00 alle 18.00.

Ludovico Bertin, classe 1995, è un giovane artista autistico non verbale, che da più di dieci anni ha trovato nella pittura il suo canale espressivo più potente.

Attraverso l’utilizzo di molteplici tecniche pittoriche e giochi cromatici, Ludovico riesce sapientemente a catturare lo sguardo dell’osservatore e guidarlo verso un’interpretazione personale e unica delle opere, in grado di attraversare l’apparente barrieracomunicativa rappresentata dal suo silenzio.

Il colore prende il posto della parola, per raccontare il proprio universo interiore e instaurare un dialogo visivo ed emotivo con chiunque desideri lasciarsi trasportare dalle pennellate che abbracciano la superficie della tela.

In un mondo caotico e pieno di parole, la pittura di Ludovico ci ricorda che è sempre più necessario fermarsi per apprezzare gli attimi di silenzio che scandiscono le nostre vite.

Il silenzio non è assenza di comunicazione: è purezza espressiva, libertà di esplorarsi e di guardare all’interno della propria anima, dipinta di mille sfumature.