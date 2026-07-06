Dal 15 maggio al 19 luglio, nello spazio espositivo di Villa Monastero a Varenna, sarà possibile visitare la mostra Sinfonia di corpi in movimento, curata dal Conservatore Anna Ranzi.

La rappresentazione dello sport nell’arte contemporanea trova espressioni molto diverse attraverso il lavoro pittorico di Natino Chirico e le creazioni di moda e design di Ken Scott, che furono grandi amici.

Al capolavoro di Natino Chirico “Lo sport”, costituito da 99 pannelli in teladedicati alle discipline sportive, si affiancano 10 foulard e 3 modelli di abiti di Ken Scott, artista e fashion designer statunitense di fama internazionale, che racchiudono l’essenza creativa dei due artisti; il primo celebra la fisicità e i valori etici dello sport, il secondo ha rivoluzionato il costume, portando colori e grafiche audaci anche nel mondo dell’abbigliamento sportivo.

Natino Chirico, artista reggino con un passato sportivo nell’ambito della pallacanestro, dedica una parte consistente della sua produzione artistica alle attività sportive, esplorando il mondo dello sport come metafora di vita, impegno e bellezza.

La sua arte, in particolare nella mostra “Sport è valore” del 2026 e “Sinfonia di corpi in movimento” del 2025 per le Olimpiadi, curata da Gina Ingrassia (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma), da cui deriva il titolo della presente iniziativa, celebra la dedizione, il rispetto e la cooperazione, rappresentandole in tutte le discipline che vanno dal basket al ciclismo, al golf, alla corsa, utilizzando tecniche miste, inserendo elementi in metallo, foglie dorate o argentate e plastica su tela.

Ken Scott (1918-1991), conosciuto come il “giardiniere della moda” ha utilizzato i suoi iconici tessuti stampati, spesso caratterizzati da fiori giganti e colori vivaci, per vestire un’epoca.

Nel 1969 ha sfilato al Palazzo dello Sport di Roma proponendo abiti che mescolavano la praticità sportiva con la sua estetica pop e colorata.

I suoi foulard sono considerati veri e propri capolavori da collezione e uniscono la raffinatezza della seta italiana a un design internazionale che lo rese noto in tutto il mondo.

Entrambi gli artisti, pur con mezzi diversi (la pittura su tela di Chirico e la stampa su seta di Scott), utilizzano il colore e il movimento per trasmettere energia e vitalità, rendendo lo sport un soggetto artistico vibrante e accessibile, in un linguaggio universale e coinvolgente.