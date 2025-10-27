Da Domenica 21 Settembre 2025 a Domenica 28 Giugno 2026 sarà possibile visitare a Galbiate, presso il Museo Etnografico dell’Alta Brianza, la mostra Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi, curata da Massimo Pirovano in collaborazione con Francesca Butti e Serena Meroni.

Il museo è aperto martedì, mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 12:30; sabato e domenica dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 (orario invernale dalle 14:00 alle 17:00)

La Brianza è stata per almeno due secoli un territorio che, grazie ai suoi paesaggi e al suo clima, ha attirato molte famiglie delle classi urbane benestanti per la loro villeggiatura. Nella seconda metà del Novecento, però, il turismo si è trasformato progressivamente da fenomeno di élite a pratica di massa per un numero crescente di brianzoli, diventati a loro volta turisti e viaggiatori, condividendo gusti e comportamenti con tanti altri abitanti del pianeta.